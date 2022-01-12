شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع المصرى البورسعيدى مع مصر المقاصة وإيسترن كومبانى مع فيوتشر وأخيراً بيراميدز مع الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة قوية يتطلع خلالها الفريقين لتحقيق الانتصار في مستهل رحلتهم بالبطولة.

وتبدو صفوف المصرى والمقاصة مكتملة في ظل عدم وجود لاعبين دوليين لهم يشاركون في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وطالب معين الشعبانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط ضمن خطة حصد الكأس وتقديم مباريات قوية تكون بمثابة بروفة قوية قبل عودة مسابقة الدوري.

في المقابل يتطلع تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لإستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مباريات الدوري لتحسين ترتيب الفريق الفيومى في جدول المسابقة.

موعد مباراة ايسترن كومبانى وفيوتشر

تقام مباراة ايسترن كومبانى وفيوتشر في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة مثيرة يتطلع خلالها الفريقين لتحقيق الانتصار في بداية رحلتهم بالبطولة.

ويسعى ايسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال لإستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار في أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.

في المقابل يغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهم مع منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية ، وطالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى في تمام الخامسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة صعبة يتطلع خلالها الفريقين لتحقيق الانتصار في إنطلاقة رحلتهم بالبطولة.

ويغيب عن بيراميدز في مباريات كأس رابطة الأندية خمسة لاعبين لمشاركتهم بكأس الأمم الافريقية هم الثنائى ايريك تراورى في صفوف منتخب بوركينا فاسو و ويلفريد كانون في صفوف منتخب كوت ديفوار بجانب ثلاثة لاعبين في منتخب مصر هم (عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي)، ويرى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز أن فريقه يستطيع التتويج بكأس الرابطة لإضافة إنجاز في سجله التدريبى مع الفريق السماوى.

في المقابل يسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري بجانب إشراك الصفقات الجديدة مثل محمود شبانة لتجهيزهم للتحديات المقبلة ، ويغيب عن زعيم الثغر في كأس الرابطة اللاعب سعيدو سيمبوري بتواجده مع منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الافريقية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.