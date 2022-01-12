شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب يعتذر للجماهير ويؤكد عزم اللاعبين على تعويض الخسارة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية، إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، وأنه لا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك الأمرالمدير الفني البرتغالى كارلوس كيروش عقب انتهاء اللقاء.

وأوضح وائل جمعة خلال تصريحات صحفية أن ما حدث في مباراة نيجيريا درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين اللتين ليس أمامنا فيهما سوى الحصول على نقاطهما الستة، لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.