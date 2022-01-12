شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: كيروش تغييراته وتوظيفه للاعبين "غريب جدا".. وتغيير توفيق "مش منطقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق يحيي، نجم مصر والزمالك الأسبق: "المنتخب المصرى قدم أداء سيئا للغاية في أول مشواره بأمم أفريقيا أمام نيجيريا وخسر بشكل يزعلنا ويغضب الجمهور".

وأكد يحيى، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن المنتخب المصرى كان سيئا جدا في الشوط الأول، وعندما تحسن أصبح سيئا في الثانى، مضيفا: "بصراحة كيروش مدرب غريب في اختياراته للتشكيل وكمان توظيف اللاعبين وطريقة إدارة المباراة".

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه كان يجب على كيروش الدفع بعبد الله السعيد ورمضان صبحى من بداية المباراة، وأطلب من الجهاز المعاون التدخل لأنهم أكيد غير مقتنعين بقرارات كيروش.

وقال يحيي: "إن المدرب يصر على تغيير مستمر في طريقة اللعب وهذا شيء غريب.. وكمان يخرج أكرم توفيق للإصابة يتم الدفع بمحمد عبد المنعم اللى مركزه مساك وده كلام غريب.. احنا زعلانين على شكل منتخب مصر لا يجوز نبقى كدة.. كيروش يتخذ قرارات فنية تقلل من قوة منتخب مصر، مثل سوء توظيف اللاعبين والذى يكتف قدراتهم.. ومنتخب مصر ولا شكل ولا طعم ولا لون".