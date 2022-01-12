شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: كيروش أدار مباراة نيجيريا بغرابة ولا يفهم قدرات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق المدرب العام في الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، إن كيروش أدار مباراة نيجيريا بغرابة كبيرة، موضحا أن المدرب البرتغالي لا يفهم قدرات اللاعبين.

وتعجب طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة، أن الشناوي وأحمد سيد زيزو هما اللاعبان الوحيدان اللذين ظهرا بمستوى مميز في مباراة نيجيريا.

وأوضح المدرب العام السابق للمنتخب أن الجهاز الفني المُقال بقيادة البدري قدم مباريات قوية مع المنتخب، ولم يتلق الهزيمة، موضحا أنه رغم ذلك لم يجد الدعم الذي يلقاه كيروش حاليا رغم الأداء والنتائج الباهتة.

وأكد طارق مصطفى أن توظيف اللاعبين في غير مراكزهم في مباراة نيجيريا قرارات غير مدروسة من المدرب البرتغالي للمنتخب الوطني، موضحا أن هذه القرارات أثرت في مردود هؤلاء اللاعبين.

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.