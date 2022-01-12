شكرا لقرائتكم خبر عن جورج فيندي: منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جورج فيندي، نجم منتخب نيجيريا السابق، أن أداء منتخب مصر صدمه أمام المنتخب النيجيري في بطولة أمم أفريقيا.

وأوضح فيندي في تصريحات خلال حواره عبر برنامج "كورة كل يوم": " منتخب مصر أداؤه كان مفاجأة ولم يشكل أي خطورة على مرمى نيجيريا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول الفراعنة لكنهم أضاعوا فرصة واحدة فقط".

وأكمل: "منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد فقط خلال مباراة اليوم وكان من الممكن أن يخرجوا بنتيجة ثقيلة". وأضاف: "لم يعجبنى أى لاعب في منتخب مصر اليوم وإشراك محمد صلاح في مركز المهاجم أثر عليه سلبيا".

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.