شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوى محمد محمود ويحفزه قبل انطلاق كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع محمد محمود لاعب الفريق الأحمر من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعب، وحرص على تحفيزه ووعده بالحصول على فرصة المشاركة في بطولة كأس الرابطة، لاسيما أن محمود كان بعيدا عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية.

وجاءت جلسة موسيماني مع محمود في حضور الدكتور عمرو محب مترجم الأهلي، منن أجل نقل بعض التعليمات والنصائح الخاصة للاعب ومطالبته باستغلال الفرصة التي سيحصل عليها مع الأهلي.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على إقامة «تراي ماتش» في ختام المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ووجه موسيماني اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية المحددة.



وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية الشاقة شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.



فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ الثلاثي علي لطفي، ومصطفي شوبير وحمزة علاء، في فقرات تدريبية متنوعة للحراس.



وقام موسيماني في ختام المران بالاطمئنان على حالةاللاعبين المصابين وموعد عودتهم ونتيجة المسحة الطبية للاعبين الغائبين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.



ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.