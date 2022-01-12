شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات والأجانب يزينون قائمة إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: بوسكا، عمرو حسام.
الدفاع: كمال أبو الفتوح - أسامة عزب - أبو سريع - بنچامين - الحسيني طه.
الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - طرابلسي - مودي - تمساح - فراس - يوسف مجدي عبد الغني - متعب - غباشي.
هجوم: محمد عماد (الفيل) - محمد عصام - عرفة السيد - أحمد أمين (أوفا).
ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.
ووقع نادى إيسترن كومبانى ضمن فرق المجموعة الأولى وجاء ترتيب مواجهات فريق إيسترن كومبانى على النحو التالى :
إيسترن كومبانى ضد فيوتشر (الأربعاء 12/1)
مصر المقاصة ضد إيسترن كومبانى (الأحد 16/1)
إيسترن كومبانى ضد الاتحاد السكندرى (الخميس 20/1)
إيسترن كومبانى ضد بيراميدز (الأربعاء 26/1)
إيسترن كومبانى ضد المصرى (الأحد 30/1)