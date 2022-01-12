شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمد صلاح عقد جلسة مع اللاعبين وتعاهدوا على تصحيح مسار المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذاره باسم اتحاد الكرة للجماهير المصرية بعد الخسارة أمام نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "الاعتذار ليس للخسارة ولكن بسبب سوء الأداء". وأكمل: "محمد صلاح اجتمع مع اللاعبين عقب المباراة وتعاهدوا على تصحيح المسار في المباريات المقبلة".

وكشف الكومى أن جمال علام سيخضع لمسحة كورونا غدا وحالته مطمئنة، وواصل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "أكرم توفيق يخضع لبعض الفحوصات الطبية حاليا ولن نتعجل في الإعلان عن شيء".

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.