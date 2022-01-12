حسام حسن: زيزو أفضل لاعب محلي.. وصلاح أخطأ في تصريحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق الاتحاد، حسام حسن، إن لاعب الزمالك المتواجد بصفوف المنتخب الوطني، أحمد سيد "زيزو" هو أفضل لاعب محلي بمصر.

وأضاف حسام حسن، خلال تحليله مباراة منتخب مصر ونيجريا، على قناة أم بي سي مصر:"زيزو أفضل لاعب محلي في مصر بالموسم الحالي والسابق لديه المهارة والقوة والشيء الإيجابي في المباراة كان مشاركته فكان مؤثرًا".

وتابع لاعب المنتخب الوطني السابق:"صلاح أخطأ حين خرج وقال إننا لسنا مرشحين للقب، مصر بها فريق أم لا مصر كبيرة، صلاح لاعب كبير وكان المفترض أن يُعطي انطباعًا للجماهير والإعلام في البطولة إننا جئنا للتتويج بالبطولة".

وأتم حسن تصريحاته بقوله:"مصر المرشح الأول للبطولة لعدة أسباب منها اللاعبون المتواجدون وكون المدرب اسمًا كبيرًا ووصلنا في آخر نسخة للنهائي، المدرب أخطأ خلال المباراة ولكن اللاعبين أيضًا أخطأت فلم يكن هناك روحًا أو تصميمًا".

وكان محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قد قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب ليس المرشح الأوفر حظًا لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده للعودة بالكأس.