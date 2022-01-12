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كيروش ينتقد حكم مباراة نيجيريا: ما حدث مستحيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قرار حكم مباراة نيجيريا بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا ليس عذرا لتلقي الخسارة.

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ليظل الفراعنة بلا نقاط مع افتتاح مشوارهم في كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "عدم احتساب ركلة جزاء لمصر ضد نيجيريا أمر مستحيل".

وأضاف: "لا أستطيع تصديق أن حكم تقنية الفيديو لم يلاحظ وجود ضربة جزاء، قد يكون حكام الفيديو غير موجودين أو تقنية الفيديو لم تعمل وقتها، يجب احترام مصر في هذه المنافسة".

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر قائلا: "ما حدث ليس بيدي، لم نتعادل في هذه المباراة لأن الحكم لم يعيطنا حقنا، لا أتحدث عن ذلك الموقف كعذر، هذا ليس عذرا فهذه هي كرة القدم مباراة بـ90 دقيقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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