منتخب مصر يعلن تحديثا على إصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب مصر خضوع أكرم توفيق وأحمد فتوح ثنائي الفريق لآشعة من أجل تحديد مدى الإصابة التي تعرضا لها خلال مباراة نيجيريا بافتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال المنتخب في بيان رسمي إن أكرم توفيق سيجري مساء اليوم الثلاثاء آشعة على ركبته في إحدى المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا إثر الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول.

وأضاف أنه على ضوء نتيجة الآشعة التي سيجريها أكرم توفيق سيتم تحديد مدى إصابته.

وأشار البيان إلى أن أحمد فتوح سيجري أيضا آشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة.

يُذكر أن منتخب نيجيريا فاز على نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ليظل الفراعنة بلا نقاط مع افتتاح مشوارهم في كأس أمم أفريقيا.