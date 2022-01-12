الامارات | تمريرات العطاس تصنع «ريمونتادا» الجزيرة أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن تمريرات العطاس تصنع «ريمونتادا» الجزيرة أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد أحمد العطاس الجزيرة لتحقيق «ريمونتادا» أمام الوصل بعد صنع هدفين ليحقق حامل اللقب الفوز على «الإمبراطور» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بختام مباريات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد «الفهود» عند 17 نقطة.

وتألق العطاس المنضم إلى الفريق، أول من أمس، في إبعاد أخطر فرصة في اللقاء لمصلحة الوصل لحسم المباراة من كرة سددها ميشيل أراوخو، قبل أن يصنع المهاجم الشاب الهدفين الثاني والثالث للجزيرة.

وسيطر الجزيرة على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة من الشوط الأول وكاد العطاس يحرز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الوصل محمد علي وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية (5).

وأسهم ضغط الجزيرة على دفاع الوصل في إحراز خليفة الحمادي الهدف الأول لـ«فخر أبوظبي» بعدما لعب عبدالله رمضان كرة عرضية ارتدت من البرازيلي أدريلسون دا سيلفا ووصلت إلى الحمادي الذي سدد كرة قوية في المرمى (13).

وكاد البرازيلي جواو فيكتور يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة جميلة من عبدالله رمضان، وراوغ فيكتور مدافع الوصل، النيجيري موفتاو أولابي ولكن تسديدة فيكتور تصدى لها حارس الوصل (24).

من جهته، دخل «الفهود» أجواء اللقاء بعد مرور 25 دقيقة وأحرز الأوروغوياني ميشيل أراوخو هدف التعادل عندما لعب فابيو ليما كرة بينية خلف مدافعي الجزيرة وانفرد أراوخو بالحارس علي خصيف وسدد الكرة في المرمى (38).

أما الشوط الثاني، فشهد بداية قوية من الوصل بعدما أضاف علي صالح الهدف الثاني بعد مرور 45 ثانية عندما تلقى كرة من أراوخو وسدد صالح الكرة بمهارة على يسار علي خصيف في المرمى (46)، بينما كاد «الفهود» يحرز الهدف الثالث ولكن أحمد العطاس أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى من تسديدة أراوخو.

وفي الوقت الذي تفوق فيه الوصل من الجوانب كافة، صنع أحمد العطاس هدفين للجزيرة، الأول من تمريرة أحرز المالي عبدالله ديابي منها الهدف الثاني من كرة سددها من خارج منطقة الجزاء (71)، وبالطريقة نفسها إلى أحمد فوزي الذي أحرز الهدف الثالث بتسديدة رائعة (80) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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