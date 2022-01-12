الامارات | عبدالله العامري يظفر بكأس اليمامة للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله العامري يظفر بكأس اليمامة للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله العامري بكأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً في ختام مهرجان ولي عهد دبي للقدرة 2022، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 110 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم العامري لقب السباق رغم تأخره في ترتيب الفرسان بالمركز الـ16 بالمرحلة الأولى، بينما تقدم إلى المركز الـ14 في المرحلة الثانية ثم صعد إلى المركز الـ11 في المرحلة الثالثة قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على صهوة الفرس «كاسلبار تازاني» المملوكة لإسطبلات إف 3، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله الحمادي على صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» المملوكة لإسطبلات الريف عجبان، وتبعه في المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة الفرس «لمار» المملوكة لإسطبلات إم 7.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدر الفارس راشد البلوشي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الفرس «بريها» المملوكة لإسطبلات جميرا مسجلاً زمناً قدره 1:20:36 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الفرس «النيز جميلة» المملوكة لإسطبلات إف 3 مسجلة زمناً قدره 1:24:48 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة الفرس «لمار» المملوكة لإسطبلات إم 7 مسجلاً زمناً قدره 1:24:57 ساعة.

وحافظ الفارس راشد البلوشي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً بعدما جاء في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 1:11:53 ساعة، بينما قفز الفارس عبدالله محمد الحمادي من المركز الـ13 إلى الثاني على صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» المملوكة لإسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 1:11:57 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد الحربي على صهوة الفرس «إلار جومارا» المملوكة لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 1:14:36 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بعدما تقدم الفارس منصور خميس من المركز الرابع إلى الأول على صهوة الفرس «بروكديل بارك» المملوكة لإسطبلات دوباوي مسجلاً زمناً قدره 1:00:33 ساعة، بينما حافظ الفارس عبدالله محمد الحمادي على المركز الثاني بزمن بلغ قدره 1:02:45 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس حمدان المري، متقدماً من المركز التاسع على صهوة الفرس «كور دي تراكلين» المملوكة لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:00:29 ساعة.

• 119 كيلومتراً مسافة سباق كأس اليمامة للأفراس ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة.

• 110 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة شاركوا في السباق.

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