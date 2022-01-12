الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» تتقاسمان أشواط اللقايا في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» و«الرئاسة» تتقاسمان أشواط اللقايا في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت مؤسسة هجن العاصفة على صدارة شوطي اللقايا الجعدان الرئيسين، فيما كسبت هجن الرئاسة شوطي اللقايا البكار، في المشاركة الأولى لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال تحديات سن اللقايا التي أقيمت على مدار 33 شوطاً مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لمسافة خمسة كيلومترات.

وقاد المضمر علي جميّل الوهيبي (هملوله) لهجن الرئاسة إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، وذلك بعد منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة مع (الشاهينية) لهجن العاصفة، وحققت (هملوله) اللقب في زمن قدره 7:18:9 دقائق، بينما لم يجد (شاهين) لهجن العاصفة صعوبة كبيرة في حسم معركة الشوط الثاني للقايا الجعدان المحليات، وتمكن من الفوز تحت قيادة غياث الهلالي مسجلاً توقيتاً مميزاً بلغ 7:17:7 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة عبر مضمرها راشد بالسم المنصوري لتضع بصمتها على الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات بواسطة (الشاهينية)، التي وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 7:21:8 دقائق، ومنح (شاهين) هجن العاصفة اللقب الثاني من خلال رابع الأشواط للقايا الجعدان، عندما قاده غياث الهلالي بجدارة إلى إحراز المركز الأول بتوقيت بلغ 7:27:2 دقائق.

في المقابل، تألقت المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في الأشواط الصباحية التي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، إذ سجلت هجن أم الزبار ظهورها القوي في الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، عندما ابتسم الحظ لـ(حظوظ) التي حصدت الصدارة تحت قيادة المضمر عبدالله بن سلامة الهاجري بزمن وقدره 7:29:1 دقائق.

وجددت مؤسسة هجن أم الزبار تميزها في ثاني أشواط المحليات والمخصص للقايا الجعدان، حيث اعتلى (راصد) بقيادة المضمر مبارك محمد الجربوعي الصدارة في توقيت بلغ 7:27:3 دقائق، وأعلنت هجن العاصفة عن ظهورها من خلال ثالث الأشواط والمخصص للقايا البكار المهجنات، حيث قدم مضمرها غياث الهلالي (الشاهينية) على القمة، بعد أن قطعت خط النهاية في زمن بلغ 7:35:5 دقائق، بينما كان التألق من نصيب هجن الشحانية في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك عندما حسم (الفايز) اللقب تحت قيادة جابر سالم جابر فاران المري في توقيت وقدره 7:31:1 دقائق.

من جهة أخرى، يصل مهرجان سمو ولي عهد دبي إلى محطته الخامسة، ويشهد ميدان المرموم اليوم إقامة 36 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل مقسمة على فترتين، وستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن اليذاع الأربعة، وهي كأسا ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان لليذاع الجعدان المفتوح والإنتاج.

• المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ تألقت بمشاركتها في الأشواط الصباحية.

• 36 شوطاً يشهدها ميدان المرموم اليوم في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل مقسمة على فترتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news