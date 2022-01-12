الامارات | كلباء ودبا الحصن يأملان دخول تاريخ كرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء ودبا الحصن يأملان دخول تاريخ كرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات النسخة الأولى من دوري الرديف لكرة الصالات، بلقاء فريقي دبا الحصن واتحاد كلباء، اللذين يأملان دخول تاريخ اللعبة من خلال الفوز بالنسخة الأولى منه.

ويلعب في أبرز مباريات اليوم والتي تنطلق عند الساعة السابعة مساء الحمرية مع دبا الحصن ومليحة مع اتحاد كلباء، بينما يلعب في مباريات تحصيل حاصل النصر مع الظفرة والبطائح مع الشارقة.

وتنحصر المنافسة للفوز بالدرع التاريخي الأول بين دبا الحصن المتصدر برصيد 35 نقطة والوصيف اتحاد كلباء برصيد 34، وبموجب ذلك يحتاج دبا الحصن إلى الفوز على الحمرية للتتويج باللقب بغض النظر عن نتيجة اتحاد كلباء، فيما سيتمكن نمور الصالات من التتويج في البطولة في حالة واحدة فقط وهي فوزه مقابل تعادل أو خسارة دبا الحصن، بينما ستكون هنالك مباراة فاصلة في حالة واحدة فقط هي تعادل اتحاد كلباء وخسارة دبا الحصن.

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