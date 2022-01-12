الامارات | «الانضباط» تغرّم العين والشارقة 180 ألف درهم بسبب مخالفة الجماهير للوائح

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تغرّم العين والشارقة 180 ألف درهم بسبب مخالفة الجماهير للوائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، توجيه عقوبة الإنذار لنادي العين وتغريمه مبلغاً وقدره 80 ألف درهم لمخالفة جماهيره اللوائح أثناء وبعد مباراته مع الشارقة في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين (أربع مخالفات)، ووجهت كذلك عقوبة الإنذار لنادي الشارقة وتغريمه مبلغاً وقدره 100 ألف درهم لمخالفة جماهيره اللوائح أثناء وبعد المباراة (خمس مخالفات).

وعقدت اللجنة اجتماعها أمس، برئاسة سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، ومقرر اللجنة شادي مدحت.

كما عاقبت نادي عجمان في مسابقة كأس رابطة المحترفين بعقوبة الإنذار، لإدخاله فحوص أحد أفراد طاقمه الفني بعد الوقت المحدد لذلك، وفرضت غرامة مالية على نادي بني ياس قدرها 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

كما عاقبت نادي العربي بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات المياه على أرضية المباراة في الجولة الماضية من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وقرّرت لجنة الانضباط خسارة نادي الرمس لمباراته أمام نادي شباب الأهلي بنتيجة (0 – 3) في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً، ووجهت عقوبة الإنذار لنادي المدام لمخالفته بروتوكول المباريات.

كما قرّرت اعتماد خسارة نادي البطائح لمباراته أمام نادي دبا الحصن بنتيجة (1 – 4) في دوري كرة الصالات للشباب لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات.

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