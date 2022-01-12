الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صوت

لاحظ مشاهدون لدوري أدنوك عبر القنوات التلفزيونية بالتعليق الإنجليزي، أن صوت المايكرفون الخاص بالجماهير مرتفع بشكل عالٍ جداً، وهو ما يحجب صوت المعلق.

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وجد النجم الكبير نفسه مطالباً بالتقاط صور تذكارية مع مجموعة من المتطوعات، بعد إلحاحهن عليه مستغلات وجوده في مقاعد الاحتياط، ولم يجد اللاعب مفراً من ذلك، رغم أن المباراة كانت قد بدأت.

مارفيك

تساءل مراقبون عن أين مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي مارفيك، وماذا يعمل حالياً؟ مؤكدين أنه لا يتواجد في المباريات لمشاهدة اللاعبين مع فرقهم.

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