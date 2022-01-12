شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبى وأبو الفتوح فى "الخلفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى مدحت شلبى أن إصابة أحمد أبو الفتوح، لاعب المنتخب، والتى تعرض لها خلال مباراة مصر ونيجيريا وأدت إلى تبديله بين شوطى المباراة، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

وأضاف مدحت شلبى فى برنامجه بقناة أون تايم 2، أن أكرم توفيق أصيب بقطع كامل فى الرباط الصليبى، أدى إلى خروجه من المباراة فى الشوط الأول من اللقاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو فى تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل تعويض الخسارة في المباراة الافتتاحية من منتخب نيجيريا.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو، واللذين تعادلا سلبيا فى اللقاء الثانى من المجموعة الرابعة.