"سلة الأهلي" يهزم الاتصالات 72/82 ويتقاسم صدارة دوري السوبر مع الاتحاد السكندرى

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الاتصالات بنتيجة 72/82، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 72/82.

ونجح رجال سلة الأهلي في تحقيق الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 44/76، ثم واصل عروضه القوية بالفوز في المباراة الثانية على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 79/85 ، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة أمام مصر للتأمين بنتيجة 78-68، ثم حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 71-64، قبل أن يفوز على الجزيرة بنتيجة 86-66، ثم الفوز على سموحة بنتيجة 87/83، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 85/100، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 79/82 ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 72/82.