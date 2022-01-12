شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور ومعروف يتوجهان إلى الكاميرون الخميس للانضمام لحكام أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه بعد غد الخميس الثنائى الدولى أحمد الغندور ومحمد معروف الحكمان الدوليان إلى الكاميرون للانضمام للحكام المشاركين فى أمم أفريقيا 2021 والمقامة في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وكشف مصدر بالاتحاد الافريقى أن الحكم الدولى السابق عبد الحميد رضوان مسئول العلاقات العامة بكاف سيكون في استقبال الثنائى الغندور ومعروف في المطار، واصطحابهما لمعسكر الحكام بمدينة دوالا التي يتواجد فيها كل الحكام المشاركين بالبطولة الأفريقية.

ويأتى قرار كاف باستدعاء الغندور ومعروف لعلاج نقص الحكام في البطولة بعد حالات كورونا التي ضربت عددا كبيرا من الحكام في أمم أفريقيا، وبينهم الثناى المصرى محمود البنا وأحمد حسام طه.

وتلقى اتحاد الكرة مخاطبات باستدعاء الحكمين الدوليين أحمد الغندور ومحمد معروف لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية، بعد قرار مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استدعاء حكام جدد، بسبب إصابات كورونا التى ضربت الحكام مؤخرًا.

وكشف مسئولو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي أن هناك 12 حكما أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تسضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.