كيروش يشتبك مع مشجع مصري عقب الخسارة أمام نيجيريا «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتبك المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، مع أحد المشجعين المصريين المتواجدين في مدرجات ملعب "رومدي أدجيا"، بعد مواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلامية أن المشجع المصري اعترض على أسلوب اللعب والخطة التي اعتمدها كيروش خلال مواجهة نيجيريا.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن هذا الاعتراض لم يرق إلى كيروش الذي احتد على المشجع بسبب تدخله في عمله الفني.

وتدخل مسئولو الأمن داخل ملعب المباراة وألزموا كيروش بدخول غرف خلع الملابس.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم كيليتشي إيهيناتشو، المحترف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الشناوي عن التصدي لها.

وخلال الـ 90 دقيقة، قدم المنتخب المصري أداءاً هزيلاً خلال مواجهة نيجيريا، حيث أهدر لاعبو النسور العديد من الفرص على مدار اللقاء، خاصة عن طريق إيهيناتشو وموزيس سيمون، وتصدى محمد الشناوي لفرصة هدف محقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.