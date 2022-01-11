شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 11\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 11\1\2022الكثير من الأحداث و الأخبار على رأسها طلب كارتيرون تقرير عن اصابات الفريق قبل مواجهة انبى ، و دراسة مبادلة أحمد عيد بصفقة سوبر .
تدريبات خاصة لعمر السعيد وكارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين في مران الزمالك
خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.
طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا عن إصابات لاعبى الفريق لتحديد الغيابات قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة كأس الرابطة.
يدرس مسئولو نادي الزمالك دخول احمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار الي الإسماعيلي ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك اجراءاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم، بسبب منع الزمالك من القيد خلال فترة انتقالات يناير الجارية.
كارتيرون يستقر على تشكيل مواجهة إنبى
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة إنبى، المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمها الأول.
لاعبو الزمالك يبدأون التدريب بفقرة بدنية
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء المقرر لها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لكأس الرابطة.