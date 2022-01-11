شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 11\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 11\1\2022الكثير من الأحداث و الأخبار على رأسها طلب كارتيرون تقرير عن اصابات الفريق قبل مواجهة انبى ، و دراسة مبادلة أحمد عيد بصفقة سوبر .

تدريبات خاصة لعمر السعيد وكارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين في مران الزمالك

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.