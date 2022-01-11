شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يطير إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى هاتاي سبور.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا لاعب الأهلي صورة خلال تواجده في المطار وهو يحزم حقيبته الخاصة، من أجل إتمام إجراءات إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن النادي الأهلي إعارة محمود كهربا إلى هاتاي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.