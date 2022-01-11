شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن التعاقد مع الإيفوارى جان موريل بوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات توقيع العقد الثلاثى مع الجناح الإيفواري جان موريل بوي وناديه دينامو مينسيك البيلاروسي، حتى نهاية 2026.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على العقود الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم عقب توقيع ناديه البيلاروسي على العقد الثلاثى خلال ساعات.

ورحبت اللجنة الفنية بقيادة حماده المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون على التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتطلع مجلس الإدارة لتدعيم الجانب الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، وهو ما سيسهم في تحسن نتائج الفريق خلال منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ووضع الفريق بمكانته المعروفة.

وأصبح اللاعب الإيفواري صاحب الـ25 عاما ثالث صفقات الدراويش فى الميركاتو الشتوى بعد ضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه.

وحضر اللاعب مقر النادي ووقع على عقود الانضمام لصفوف الفريق بعد إتمام كافة الإجراءات التعاقدية، عقب اجتياز الكشف الطبى.

ووصل الإيفواري جان موريل بوى، لاعب دينامو مينسك البيلاروسي، للقاهرة صباح اليوم تمهيداً للتعاقد مع النادى الإسماعيلى بعدما أرسل مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس يحيى الكومى تذاكر الطيران للاعب بعد موافقة ناديه على بيعه مقابل 300 ألف دولار.

وتولى اللجنة الفنية بالإسماعيلى أهمية كبرى بالتعاقد مع الإيفواري جان موريل بوى صاحب الـ25 عاما، والذى يعد من أهم اللاعبين في الدوري البيلاروسي، حيث يشغل مركز الجناح، وحظى بإعجاب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي، وطلب التعاقد معه ليكون ثالث الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو والجامبي سايكو.