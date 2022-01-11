شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستأنف تدريباته استعدادا لموقعة فاركو بكأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعة 14 يناير الحالى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهدت صور التدريبات التى نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر التركيز على الجانب البدني الذى يسبق تقسيمة الفريق في المران، في ضوء اهتمام الجهاز الفني برفع اللياقة للاعبين.

وأظهر التدريب حماسًا كبيرًا من اللاعبين الذين حرصوا على بذل أقصى جهد لديهم، لنيل ثقة الحهاز الفني، وحجز مقعد في التشكيل الأساسي لفريق سيراميكا.

وتوقف التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم فيه هيثم شعبان المدير الفنى بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات المعقدة دفاعيا.

ويسعى هيثم شعبان لتجهيز فريق سيراميكا بالشكل الأمثل استعدادا لبطولة كأس الرابطة، التي تقام للمرة الأولى بتنظيم من جانب رابطة الأندية المحترفة، خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع سيراميكا في المجموعة الثالثة إلى جانب الزمالك وفاركو وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش.