شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتغلب على سموحة في دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 على سموحة في ملعبه بالإسكندرية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف "كوتو".

الدفاع: يوسف صديق - هاني عمرو - أحمد سيد عبد النبي - محمد سلامة.

الوسط: كريم سعد الله - طه محمود - محمد رضا - عمر رزق - حسام ياسين.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك جلال فارس بدلًا من طه محمود، وعمر حجاج بدلًا من يوسف صديق، وأحمد عربي بدلًا من عمر رزق، وعبد الرحمن مهنى بدلًا من حسام ياسين.

جاء هدف الفوز للأهلي عن طريق حسام ياسين، مطلع الشوط الثاني، بعد متابعته لعرضية أحمد عربي التي قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك، ليمنح الأهلي نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠١» رصيده إلى ٢٦ نقطة في رصيده، من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، وعلى فيوتشر بخماسية نظيفة، وعلى بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام المقاصة بهدفين لهدف، وأمام المصري بنفس النتيجة، وفاز على سموحة بهدف نظيف، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه.