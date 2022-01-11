شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار 22 لاعبا لموقعة بيراميدز بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى على السفر للقاهره والدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا لمباراة الغد أمام بيراميدز ببطولة كأس الرابطة والمقرر لها الخامسة مساء على ملعب الدفاع الجوى.

واللاعبين هم..محمد عبد المنصف و احمد يحيى و محمد عبد السلام و السيد سالم و محمود شبانه و صبرى رحيل و هشام صلاح و حسام عاشور ومورو سيلفى و مروان عطيه و كريم الديب و احمد حجى و عبد الله موسى و احمد عادل ميسى و بنجامين بوتينج و فوزى الحناوى و عبد الغنى محمد و احمد على و مابولولو و نادر رمضان و كريم يحيى و احمد راشد.

ويغيب عن الفريق احمد نبيل مانجا و خالد الغندور و سعيدو سمبورى و مروان النجار،ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لخوض منافسات كأس الرابطة بعد إنهاء تدعيم صفوف الفريق، حيث أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى مؤخرا التعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على إنهاء ملف التعاقدات فى فترة الانتقالات الشتوية بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى للفريق خلال المرحلة المقبلة.