شكرا لقرائتكم خبر عن الصمت يخيم على أتوبيس المنتخب بعد الهزيمة أمام نيجيريا فى كأس الأمم الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الصمت على لاعبى المنتخب المصرى و الجهاز الفني عقب الهزيمة أمام نيجيريا حيث توافد اللاعبين على الاتوبيس الخاص دون الحديث قبل العودة الى فندق الإقامة .

خسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

جاء هدف نيجيريا، في الدقيقة 30، بعدما لعب موزيس سيمون، كرة عرضية من الجانب الأيسر ليشتتها أحمد حجازي برأسه، لتصل إلى لاعب نيجيريا، على حدود منطقة الجزاء، ليمررها إلى كيليتشي، الذي يسددها قوية من علي حدود منطقة الجزاء في شباك محمد الشناوي.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 3 نقاط محتلًا بهم صدارة المجموعة الرابعة، بينما بقى منتخب مصر بدون رصيد من النقاط.



وسوف يلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة مع غينيا بيساو، في التاسعة من مساء اسلبت المقبل، بينما يواجه منتبخ نيجيريا نظيره السوداني.