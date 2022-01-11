شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها خسارة منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون

مشادة كلامية بين كيروش ومشجع مصرى بالكاميرون

شهدت نهاية مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشادة كلامية بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ومشجع مصري تواجد في مدرجات ملعب المباراة.

خسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

أصيب طباخ الخاص ببعثة منتخب مصر بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة له اليوم ، واستعانت البعثة بطباخ آخر لاعداد الوجبات لأفراد البعثة خلال بطولة أفريقيا المقيمة حالياً بالكاميرون .

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكوا "PSA"، إيقاف مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الخامس عالمياً لمدة شهرين، كإجراء تأديبي.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم.

ميار شريف تودع بطولة اديلايد للتنس من الدور الأول

ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف بطولة اديلايد للتنس (WTA250) المقامة في استراليا من الدور الأول "32".

أعلن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، تعافيه من كورونا، وذلك بعد تحول المسحة الأخيرة التي خضع لها إلى سلبية، ونشر عبد القادر صورته على انستجرام وعلق: سلبي الحمد لله صباح الورد عليكم.