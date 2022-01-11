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رجال طائرة الأهلي يهزمون إسكندرية للبترول بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق إسكندرية للبترول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-10، وفي الشوط الثاني بنتيجة 25-18، ثم حقق الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-11.

وتضم المجموعة الأولى فرق: الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس والزهور والإعلاميين وإسكندرية للبترول.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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