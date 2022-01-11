شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يعود من الكاميرون بعد انضمام الحضرى لجهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي والذي تولى مهمة تدريب حراس منتخب مصر الأول بشكل مؤقت في ظل إصابة عصام الحضري مدرب الحراس الأساسي بفيروس كورونا إلى القاهرة في الطائرة العائدة من الكاميرون بعد قليل.

وتولى طارق سليمان تدريب حراس مرمى المنتخب منذ سفر الفراعنة إلى الكاميرون يوم السبت الماضي وحتى المباراة الافتتاحية ضد نيجيريا، بعد وول الحضري إلى الكاميرون وتولي مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب ومعه محمد أبو جبل الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا أيضا.

وأعرب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها الفراعنة من نيجيريا بهدف نظيف في افتتاح مشوارهم ببطولة أمم إفريقيا 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون.

قال الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية إن هناك أخطاء ارتكبها لاعبي منتخب مصر، ولكن الفراعنة يلعبون كفريق جماعي ولا يتحمل أحد الهزيمة المخيبة من النسور الخضر في ضربة البداية بأمم إفريقيا.

أوضح الشناوي أن لاعبي المنتخب قادرين على الخروج من أحزانهم واستعادة روح الجماعة، مؤكدا أن اللاعبين لم يكونوا في يومهم خلال مشاركتهم في مباراة نيجيريا.

شدد الشناوي على أن القادم أفضل لمنتخب مصر في البطولة خلال المباريات القادمة، ورغم الهزيمة ولكن المنتخب قادر على العودة والمنافسة على حصد اللقب القاري.