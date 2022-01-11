شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أكرم توفيق للمستشفى لإجراء أشعة على الركبة بعد الإصابة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُقل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، إلى أحدى المستشفيات بالقرب من ملعب مباراة الفراعنة ونيجيريا، من أجل الخضوع للإشعة اللازمة على الركبة، بعدما تعرض للإصابة خلال اللقاء وغادر بعد 6 دقائق.

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.