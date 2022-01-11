بالفيديو.. "تعالى درب أنت".. مشادة بين كيروش وأحد جماهير مصر بعد مباراة نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

دخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في مشادة مع أحد الجماهير المصرية بعد الخسارة أمام نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ونشبت المشادة بين كيروش وأحد الجماهير في المدرجات بعدما طالبه المشجع بالرحيل، ليرد المدير الفني للمنتخب قائلا: "تعالى درّب أنت"، قبل أن يتدخل المنظمون لإنهاء الأزمة سريعا.

وكان كيروش اعترف بسوء أداء منتخب مصر في مواجهة نيجيريا خاصة في الشوط الأول مما أدى للهزيمة، لكنه أبدى تفاؤله بتحقيق نتائج جيدة في المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات.

يُذكر أن منتخب نيجيريا فاز على نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ليظل الفراعنة بلا نقاط مع افتتاح مشوارهم في كأس أمم أفريقيا.

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