محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر كليتشي إيهناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن مواجهة مصر كانت تحديا بالنسبة للنسور في افتتاح مشوار الفريقين بكأس الأمم الإفريقية.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس 1" بعد المباراة قال كليتشي :"مواجهة مصر كانت تحديا بالنسبة لنا".

وسجل كليتشي هدف فوز نيجيريا على مصر في الدقيقة 30 ليفوز النسور على الفراعنة بهدف نظيف.

وحصل نجم المنتخب النيجيري وليستر سيتي الإنجليزي على جائزة رجل المباراة بعد مساهمته العملاقة في حصد النقاط الكاملة لفريقه.

وأنهى كليتشي :"ما نفكر به الآن هو الفوز على السودان وغينيا بيساو في المباراتين المقبلتين".