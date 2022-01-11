الهلال يجلد الطائي في داره

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ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز التاسع.
لم ينتظر الهلال كثيرا من أجل زيارة مرمى الطائي، حيث نجح قلب دفاعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو في تسجيل واحد من أسرع أهداف البطولة عندما وقع على هدف البداية في الدقيقة الثانية.
ورغم تقدم الهلال مبكرا، إلا أنه رفض إعطاء مضيفه فرصة لاستيعاب الضربة الأولى ومن ثم محاولة النهوض منها، حيث باغته بهدف ثان سريع في الدقيقة الـ18 عبر المالي موسى ماريغا.
وحافظ الهلال على تقدمه لينهي الشوط الأول فائزا 2/ 0.
وفي الشوط الثاني، استمر الهلال في بحثه عن زيادة غلته من الأهداف، وبعد مرور أقل من 10 دقائق وتحديدا في الدقيقة الـ54، سجل هدفه الثالث عبر مدافعه مدالله العليان بطريقة المهاجمين، حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب وتوغل بها بكل ثقة داخل منطقة الجزاء متجاوزا أكثر من مدافع قبل أن يسدد بيسراه بقوة يسار الحارس مارتن لوكوف.
وفي الدقيقة 72 عاد ماريغا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في المبارا والرابع لفريقه.
من المباراة
- ظهر الهلال مختلفا عن الجولات الأخيرة، حيث قدم مباراة هجومية مميزة من كل المراكز
- الهدف الأول شارك فيه فييتو (من ركنية)، وبيريرا وكاريلو وسو صاحب التسجيل
- لعب فييتو الدور الأبرز في الهدف الثاني بتمريرة مميزة لماريغا ضرب بها دفاعات الطائي
- كاد العليان أن يسجل هدفا بالخطأ في مرمى المعيوف (39) بعد تمريره كرة خاطئة نحو المرمى
- في الشوط الثاني تحرك الطائي نحو مرمى الهلال لكن الأخير واصل ضرباته
- بطاقة واحدة فقط ظهرت في المباراة وكانت صفراء من نصيب لاعب الطائي حسن الجبيري
- مدالله العليان سجل أجمل أهداف المواجهة بمجهود فردي
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