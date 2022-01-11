شكرا لقرائتكم خبر حراسة الهلال تنحاز لأبنائها.. فهل ينجح العويس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ منتصف التسعينات الميلادية، فتح الهلال أبوابه للاستعانة بحراس المرمى، وسبق الأندية في استقطاب حراس من خارج النادي قبل أن يبدأ تطبيق الاحتراف.

ولم تكن نجاحات الاستقطاب مرصودة بالشكل المراد في بدايتها لقلة مشاركات الفريق التي كانت مقتصرة على منافسات محلية محدودة، بعكس العقود الثلاثة الأخيرة التي اتسعت فيها رقعة المشاركات والمنافسات محليا وإقليميا وقاريا وعالميا.

وأعاد انتقال الحارس محمد العويس من الأهلي للهلال فتح انتقالات لحراس المرمى طمرتها ذكريات السنوات الطويلة، منهم ما حقق النجاحات مع الفريق وأصبح علامة بارزة في سجله البطولي، ومنهم من رحل دون أن يترك أثرا.

أفضل الحراس

سجل الهلال نجاحا محدودا في صفقات الحراس التي أبرمها، ورغم محدوديتها إلا أن بعضها بقي محفوظا في تاريخ النادي والكرة السعودية، خاصة الثلاثي خالد الدايل وأبناء الدعيع عبدالله ومحمد اللذين نالا العديد من الجوائز الفردية والجماعية.

واعتمد الهلال في استقطاباته للحراس على المؤثرين والأساسيين في فرقهم ممن كانت لهم إسهامات في تحقيق الإنجازات، إلا أن الأمر يكون مختلفا في الهلال فيتحول الحارس المميز إلى أسير لمقاعد البدلاء، وينتهي بصورة تدريجية دون أن يضع بصمته.

منافس للمعيوف

جاء قرار تعاقد الهلال مع الحارس محمد العويس بعد أن لمح الحارس الأساسي الحالي عبدالله المعيوف برغبته في الاعتزال، كما أن الهلال يبحث أيضا عن حارس منافس للمعيوف لضمان عدم انخفاض مستواه.

وظل المعيوف حارسا أسياسيا في جميع مباريات الهلال المحلية والآسيوية باستثناء فترات غياب في جولات محددة بالدوري نتيجة الإصابة بعد أن أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

الأكثر دعما للهلال بالحراس

من الصدف، أن أندية حائل (الطائي والجبلين واللواء) هي أكثر الأندية دعما لحراسة مرمى الهلال، فمن الطائي فقط، لعب للهلال 3 حراس مرمى وهم الدعيع إخوان وفهد الشمري، كما لعب للهلال من الجبلين، عبدالمحسن النزهة، ومن اللواء، الحارس الحالي محمد الواكد.

الصفقة الأقوى

وصف المحاضر الآسيوي المتخصص في مجال حراسة المرمى سليمان العيسى استقطاب الهلال للحارس محمد العويس بأقوى وأبرز الصفقات في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة وقال للصحيفة» الهلال سعى لتأمين مركز الحراسة ليكون أكثر أمانا بوجود العويس نظرا للمشاركات والمنافسات المحلية والعالمية والقارية التي تنتظر الفريق كبطل للقارة، وكذلك لضمان البديل الجاهز المنافس للحارس الأساسي عبدالله المعيوف الذي يعد أحد أهم الأضلاع الفنية بالهلال خلال السنوات الماضية، وله مساهمات كبيره في حصول الفريق على عدد من البطولات المحلية والقارية».

واعتبر العيسى محمد العويس الحارس السعودي الأول في الوقت الراهن نظير الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها.

وأضاف «الاستقرار الكبير في نادي الهلال على الصعيد الإداري والفني والدعم الإعلامي والجماهيري سيسهم في رفع مستوى العويس بشكل أكبر ويؤثر إيجابا على حضوره مع المنتخب».

ضربة معلم

أما مدرب حراس منتخب الكويت سمير دشتي فقد تغنى هو الآخر بصفقة العويس، حيث وصفها بالرابحة وبضربة معلم.

وميز دشتي حارس الهلال الجديد بعدة مزايا مقارنة بأقرانه حراس المرمى في السعودية وقال «يتميز العويس بالخبرة والبنية الجسدية الجيدة، إلى جانب شخصية حارس المرمى كالتركيز الجيد وردة الفعل السريعة والتقاط الكرات الهوائية، والمساهمة في بناء الهجمة وقوة الالتحام والجرأة في الزود عن مرماه».

وبين دشتي أن حراسة الهلال باتت في أمان بانضمام العويس وتألق عبد الله المعيوف وهو ما سيخلق منافسة قوية بينهما ستعود بالفائدة على الهلال والمنتخب.

فوائد تعاقد الهلال مع العويس:







تأمين مركز الحراسة نظرا للمشاركات والمنافسات المحلية والعالمية والقارية التي تنتظر الفريق كبطل للقارة.



ضمان البديل الجاهز المنافس للحارس الأساسي عبدالله المعيوف.



زيادة اطمئنان في الفريق بصفة عامة وخط الدفاع بصفة خاصة.



استفادة المنتخب الأول من التنافس بين العويس والمعيوف.



مزايا العويس بحسب «دشتي»:





الخبرة من خلال لعبه مع الشباب والأهلي والمنتخب.



البنية الجسدية الجيدة.



تمتعه بشخصية حارس المرمى الجيد.



التركيز الجيد وردة الفعل السريعة.



تميزه في التقاط الكرات الهوائية.



الشجاعة وقوة الالتحام والجرأة في الزود عن مرماه.



حراس الهلال من أندية أخرى:





عبدالمحسن النزهة من الجبلين



عبدالعزيزالقرناس من الشعلة



صالح الزنيدي من النجمة



عادل المويجد من الفتح



أحمد ضاري من التعاون



محمد الواكد من اللواء



خالد الدايل من الفيحاء



عبدالله الدعيع من الطائي



محمد الدعيع من الطائي



فهد الشمري من الطائي بعد انتهاء إعارته للأهلي



خالد شراحيلي من سدوس



حبيب الوطيان من الفتح



عبدالله الجدعاني من الوحدة



علي الحبسي (عماني) من ريدينغ الإنجليزي



محمد العويس من الأهلي وقبلها الشباب



حراس تدرجوا بفئات الهلال السنية ونجحوا:





إبراهيم العبود



صالح السلومي



منصور القاسم



تركي العواد



حسن العتيبي



عبدالله السديري



عبدالله المعيوف (خاض فترة مع الأهلي ثم عاد للهلال)



حراس قدموا للهلال ونجحوا