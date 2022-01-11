شكرا لقرائتكم خبر 22 و23 فبراير ربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات ربع الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشهد قمة نارية بين النديين التقليديين الهلال والنصر.

وينطلق الدور ربع النهائي يوم 21 فبراير المقبل بمباراتي التعاون والاتحاد، والشباب والأهلي.

ويستضيف التعاون نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في تمام الساعة 6:35 مساء، بينما يحل الأهلي ضيفا على الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 8:40 مساء.

وفي 23 فبراير، يتقبل الباطن بملعبه في حفر الباطن، فريق الفيحاء عند الساعة 3:55 مساء، بينما يصطدم النصر بالهلال في قمة عاصفة على ملعب الأول (مرسول بارك) عند الساعة 8:40 مساء.