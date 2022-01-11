شكرا لقرائتكم خبر 22 و23 فبراير ربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق الدور ربع النهائي يوم 21 فبراير المقبل بمباراتي التعاون والاتحاد، والشباب والأهلي.
ويستضيف التعاون نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في تمام الساعة 6:35 مساء، بينما يحل الأهلي ضيفا على الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 8:40 مساء.
وفي 23 فبراير، يتقبل الباطن بملعبه في حفر الباطن، فريق الفيحاء عند الساعة 3:55 مساء، بينما يصطدم النصر بالهلال في قمة عاصفة على ملعب الأول (مرسول بارك) عند الساعة 8:40 مساء.
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