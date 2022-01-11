الرياض «سوبر» بدءا بكلاسيكو العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدءا من اليوم وحتى 16 يناير الحالي ستكون العاصمة السعودية الرياض محط أنظار عشاق كرة القدم بصفة عامة والإسبانية بصفة خاصة، حيث تستضيف خلال هذه الفترة بطولة السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، بجانب أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وهي المرة الثانية التي تحتضن فيها المملكة بطولة السوبر الإسباني.

وتتجه أنظار العالم اليوم تحديدا صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، لمتابعة الكلاسيكو العالمي بين ريال مدريد وبرشلونة الذي سينطلق في العاشرة مساء بتوقيت المملكة، في أولى مباريات البطولة، فيما ستقام المباراة الثانية غدا بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على ذات الملعب وفي التوقيت نفسه، على أن يلتقي الفائز من المباراتين في المواجهة النهائية التي ستقام الأحد المقبل 16 يناير.

السوبر الأول

استضافت السعودية أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020، وتوج به فريق ريال مدريد بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

وللمرة الثانية تستضيف السعودية الحدث رغم الظروف الاستثنائية العالمية التي فرضتها جائجة كورونا، وذلك ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة» ورؤية 2030، حيث استمرت في جهودها لتعزيز مكانتها الرياضية، من خلال استضافة ورعاية الفعاليات الرياضية العالمية، التي تجذب الجماهير المحلية والدولية.

الترويج للبطولة

نجحت (روح السعودية) الهوية الرسمية للسياحة السعودية في الترويج لبطولة كأس السوبر الإسباني من خلال إدراجه ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته، وترصد من خلاله جميع الفعاليات والمواسم التي تشهدها المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022، لتضع هذا الحدث الرياضي الكبير، ضمن أجندة السياحة السعودية المتنوعة والثرية، لتعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضات العالمية، وتقديم العاصمة الرياض كوجهة ثقافية وسياحية وتجارية للزوار المحليين والدوليين، وتسليط الضوء على جاهزية المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027.

شريك أساسي

وفيما تستعد المملكة لاستضافة نجوم كرة القدم الإسبانية للمرة الثانية، أعلنت وزارة الرياضة أن نيوم، المشروع العالمي المهم في شمال غرب المملكة وحجر الأساس في رؤية السعودية 2030، شريك أساسي لبطولة كأس السوبر الإسباني 2022 كونها شريك التقديم الحصري. وتواصل نيوم إقامة شراكات مع الهيئات والمنظمات الرياضية الرائدة، ودفع التنوع الاقتصادي لتوظيف الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتوازن. وكجزء من دورها، ستقدم نيوم جائزة أفضل لاعب في البطولة (MVP)، مما يعزز التزامها بتنمية قطاع الرياضة في المنطقة وإلهام الجيل القادم من الرياضيين من جميع فئات المجتمع، كما تم الإعلان عن شركة البحر الأحمر للتطوير راعيا رئيسيا للبطولة.

بطولة السوبر الإسباني

