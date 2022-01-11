«لم نكن موجودين في الشوط الأول».. كيروش يعلّق على خسارة مصر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

وفي تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورتس"، أعرب كيروش عن حزنه بسبب أداء المنتخب، حيث سقط الفراعنة في فخ الهزيمة، ليصبح موقفهم معقداً في التأهل كمتصدر.

وقال كيروش: "أداء المنتخب في البداية كان فقيرا للغاية، لم نكن موجودين في الشوط الأول، ولا يوجد مبرر لذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي: "دخلنا المباراة في الشوط الثاني، لذلك خسرنا هذه المباراة، ولابد من جمع 6 نقاط في المباراتين المقبلتين من خلال الفوز على غينيا بيساو والسودان، وسنتأهل من المجموعة نحو الدور المقبل".

وسقط المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا، مساء الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم كيليتشي إيهيناتشو، المحترف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الشناوي عن التصدي لها.

وخلال الـ 90 دقيقة، قدم المنتخب المصري أداءاً هزيلاً خلال مواجهة نيجيريا، حيث أهدر لاعبو النسور العديد من الفرص على مدار اللقاء، خاصة عن طريق إيهيناتشو وموزيس سيمون، وتصدى محمد الشناوي لفرصة هدف محقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.