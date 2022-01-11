شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسامة حسني نجم الأهلي السابق وابنته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أسامة حسني نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج الأشبال بقناة النادي للإصابة بفيروس كورونا، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها مهاجم الأهلي السابق إيجابية العينة التي خضع لها اللاعب ومعه ابنته "جيان".

وقام أسامة حسني بعزل نفسه وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة للتعامل مع الفيروس اللعين.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على إقامة «تراي ماتش» في ختام المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ووجه موسيماني اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية المحددة.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية الشاقة شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ الثلاثي علي لطفي، ومصطفي شوبير وحمزة علاء، في فقرات تدريبية متنوعة للحراس.

وقام موسيماني في ختام المران بالاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم ونتيجة المسحة الطبية للاعبين الغائبين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.