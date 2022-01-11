شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر امام الاتحاد بدورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 85/78 فى الجولة التاسعة من مباريات الدور الأول لدورى سوبر كرة السلة لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

ورفع الاتحاد رصيده فى جدول ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، مقابل وصول رصيد الزمالك الى 11 نقطة فقط بعد الخسارة أمام الاتحاد.

وقبل نهاية باقى مباريات الجولة يحل الاتصالات فى المركز الثانى بعدما فاز في 6 مباريات وخسر فى اثنتين، وفى المركز الثالث يأتي الأهلى بنفس الرصيد من النقاط ومرات الفوز والخسارة .

ويحل الجزيرة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة ، و سبورتنج خامسا برصيد 11 نقطة ، وجاء مصر للتأمين في المركز السادس برصيد 11 نقطة ، و سموحة 9 نقاط