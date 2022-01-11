شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية بين كيروش ومشجع مصرى بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشادة كلامية بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ومشجع مصري تواجد في مدرجات ملعب المباراة.

واعترض المشجع المصري على أسلوب اللعب والخطة التي اعتمد عليها المدرب البرتغالي خلال اللقاء، وهو ما لم يرق إلى كيروش الذي احتد على المشجع بسبب تدخله في عمله الفني.

خسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

وجاء تشكيل منتخب مصر من محمد الشناوى في حراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش ، أحمد فتوح ، أكرم توفيق في الدفاع، حمدي فتحي ، محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه في الوسط، عمر مرموش ، محمد صلاح ، مصطفي محمد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء ، محمد صبحي ، محمود جاد ، محمد عبد المنعم ، عمر كمال ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، أيمن أشرف ، مهند لاشين، عبد الله السعيد، محمود علاء، أحمد سيد زيزو .

وجاء تشكيل نيجيريا أمام مصر من، مادوكا أوكوي في حراسة المرمى، زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون في الدفاع| أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو في الوسط، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو في الهجوم.