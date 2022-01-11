شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة مصر و نيجيريا في كأس الأمم الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش للخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.



جاء هدف نيجيريا، في الدقيقة 30، بعدما لعب موزيس سيمون، كرة عرضية من الجانب الأيسر ليشتتها أحمد حجازي برأسه، لتصل إلى لاعب نيجيريا، على حدود منطقة الجزاء، ليمررها إلى كيليتشي، الذي يسددها قوية من علي حدود منطقة الجزاء في شباك محمد الشناوي.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 3 نقاط محتلًا بهم صدارة المجموعة الرابعة، بينما بقى منتخب مصر بدون رصيد من النقاط.



وسوف يلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة مع غينيا بيساو، في التاسعة من مساء اسلبت المقبل، بينما يواجه منتبخ نيجيريا نظيره السوداني.