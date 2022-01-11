شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الحكم جاساما يقع فى (خطأ ساذج)خلال لقاء مصر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عدم صلاحية الكرات أدى الى استبدالها 3مرات حتى الدقيقة 22 من عمرمباراة مصر ونيجيريا المقامة حاليا ضمن منافسات المسخة 33 من أمم افريقيا بالكاميرون .
فى الدقيقة 17 استبدال حكم المباراة الجامبى بكارى جاسما الكرة بعد ان وجد ان ضغط الهواء غير مناسب طبقا للقانون وتكرر هذا المشهد مرتين متتاليتين نظرا لانخفاض ضغط الهواء في الكرة، مما يؤكد ان جاسما والحكم الرابع لم يقوموا مراجعة كرات المباراة قبل انطلاق المباراة طبقا للبرتوكول المعمول به في جميع المباريات سواء الدولية او المحلية لابد ان يختبر الحكم جميع الكرات التي ستلعب به المباراة ليتأكد من صلاحيته من حيث المقاس وضغط الهواء طبقا للقانون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى الكاميرون و التي سوف تنطلق بعد قليل على ستاد رومدي أدجيا .
وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمد الشناوى
في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود الونش ، أحمد حجازى ، أكرم توفيق
في خط الوسط .. حمدى فتحى ، محمود حسن تريزجية ، محمد الننى ، عمر مرموش
في الهجوم .. محمد صلاح ، مصطفى محمد .
وجاء تشكيل نيجيريا الرسمي أمام مصر اليوم كتالي:
حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.
الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.
الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.
الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.