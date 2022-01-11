شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الحكم جاساما يقع فى (خطأ ساذج)خلال لقاء مصر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم صلاحية الكرات أدى الى استبدالها 3مرات حتى الدقيقة 22 من عمرمباراة مصر ونيجيريا المقامة حاليا ضمن منافسات المسخة 33 من أمم افريقيا بالكاميرون .

فى الدقيقة 17 استبدال حكم المباراة الجامبى بكارى جاسما الكرة بعد ان وجد ان ضغط الهواء غير مناسب طبقا للقانون وتكرر هذا المشهد مرتين متتاليتين نظرا لانخفاض ضغط الهواء في الكرة، مما يؤكد ان جاسما والحكم الرابع لم يقوموا مراجعة كرات المباراة قبل انطلاق المباراة طبقا للبرتوكول المعمول به في جميع المباريات سواء الدولية او المحلية لابد ان يختبر الحكم جميع الكرات التي ستلعب به المباراة ليتأكد من صلاحيته من حيث المقاس وضغط الهواء طبقا للقانون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى الكاميرون و التي سوف تنطلق بعد قليل على ستاد رومدي أدجيا .