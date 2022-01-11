الامارات | عموري يسجل أول أهدافه في الدوري الإماراتي منذ 668 يوما

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يسجل أول أهدافه في الدوري الإماراتي منذ 668 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الهدف الذي سجله لاعب شباب الأهلي عمر عبد الرحمن في مرمى خورفكان خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في ختام مباريات الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أول هدف للاعب في الدوري الإماراتي منذ آخر هدف له سجله في مرمى فريقه الأسبق العين يوم 14 مارس 2020، أي قبل 668 يوما، عندما كان يرتدي قميص فريقه السابق الجزيرة خلال المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة 3-1 ضمن الجولة.

ويعد هدف عموري في مرمى خورفكان الثاني له هذا الموسم منذ هدفه الأول في شباك فريق عجمان في كأس رابطة المحترفين خلال المباراة التي أقيمت في 17 ديسمبر الماضي وانتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.

ولم يكمل عموري الذي شارك منذ البداية مع فريقه اليوم الثلاثاء أمام خورفكان المباراة، إذ تم استبداله بزميله حمدان حميد البشر "62".

وتعد مباراة خورفكان الظهور الرابع لعموري هذا الموسم بعدما ظهر اللاعب المولود في 20 ستمير 1991 لأول مرة هذا الموسم بقميص فريقه الجديد شباب الأهلي خلال مباراة الفريق أمام النصر في 21 نوفمبر الماضي التي انتهت بالتعادل -1-1 ضمن الجولة العاشرة لدوري المحترفين ومثل ثاني ظهور له في مباراة فريقه أمام عجمان في 17 ديسمبر الماضي في كأس المحترفين وانتهت بفوز شباب الأهلي 2-1 وسجل خلالها عموري الهدف فيما كان ظهوره الثالث في مباراة فريقه أمام الظفرة التي أقيمت يوم 23 ديسمبر الماضي في كأس رئيس الدولة وفاز فيها شباب الأهلي بهدف نظيف ليتأهل لملاقاة الشارقة في الدور ربع النهائي للمسابقة، وغادر عمروي الملعب حينها بعد مرور 14 دقيقة على بدء المباراة بعدما تعرض للإصابة.

يذكر أن عموري كان قد عاد أخيرا إلى الملاعب، علما أنه كان تعرض للإصابة في العام 2016 وحرمته من الظهور في الملاعب لفترة طويلة.

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