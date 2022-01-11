الامارات | المشاركة العربية تسجل حضوراً قياسياً للمرة الثانية بمونديال الأندية (أبوظبي 2021)

شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة العربية تسجل حضوراً قياسياً للمرة الثانية بمونديال الأندية (أبوظبي 2021) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الأندية العربية حضوراً قوياً منذ أن انطلقت كأس العالم للأندية عام 2000، فلم تغب عن الحضور في الحدث العالمي باستثناء نسختي 2015 و2016 من أصل 17 نسخة أقيمت على مدار 21 عاماً.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» التي تقام في العاصمة أبوظبي، فبراير المقبل، مشاركة 3 أندية ممثلة للكرة العربية، هي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في مشاركة قياسية للعرب في مونديال الأندية للمرة الثانية، بعدما كانت نسخة 2019 الأولى التي تقام وسط مشاركة 3 أندية حينها بوجود الهلال السعودي والترجي التونسي، والسد القطري.

وكانت بداية المشاركة العربية في كأس العالم للأندية مع النصر السعودي والرجاء المغربي اللذين شاركا في النسخة الأولى التي أقيمت في البرازيل عام 2000، وشهدت تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، وأنهى النصر والرجاء البطولة في المركزين الثالث والرابع، في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبهما، ريال مدريد الإسباني وكورنثيانز البرازيلي.

ورغم أن الأندية العربية لم تتمكن من تحقيق اللقب، وخرجت في أغلب المشاركات مبكراً، إلا أنها شكلت حضوراً قوياً في بعض النسخ، وحققت إنجازاً بالوصول إلى المباراة النهائية مرتين، الأولى عندما حل الرجاء المغربي وصيفاً في نسخة عام 2013، بعد خسارته في النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، وكرر العين الإماراتي الإنجاز نفسه في عام 2018، في البطولة التي استضافتها الإمارات، وخسر في النهائي أمام ريال مدريد، فيما كان الإنجاز الثاني الأبرز بتحقيق البرونزية عبر الأهلي المصري في نسختي 2006 و2020، والسد القطري في عام 2011، إذ يأمل الجمهور العربي أن تشهد النسخة القادمة ظهوراً مميزاً وإنجازاً جديداً للثلاثي، خاصة مع الدعم الجماهيري المنتظر في المدرجات، لما تملكه أندية الأهلي والهلال والجزيرة من شعبية كبيرة في الوطن العربي.

ونال شرف المشاركة في كأس العالم للأندية 16 نادياً عربياً، في مقدمتهم الأهلي المصري الذي يعد الأكثر مشاركة في البطولة بـ 6 مرات، وستكون البطولة القادمة هي السابعة في تاريخه، والهلال والنصر واتحاد جدة «السعودية»، والجزيرة وشباب الأهلي والعين والوحدة «الإمارات»، والرجاء والوداد والمغرب التطواني «المغرب»، والترجي والنجم الساحلي «تونس»، والسد والدحيل «قطر»، ووفاق سطيف الجزائري.

وخاضت الأندية العربية طوال مشاركاتها في البطولة، 64 مباراة، حققت الفوز في 23، وخسرت في 41، وسجلت الأندية العربية 84 هدفاً، ودخل مرماها 117 هدفاً، فيما يعد الأهلي المصري «نادي القرن في القارة الأفريقية» أكثر الفرق العربية خوضاً للمباريات بالنظر إلى عدد مشاركاته، إذ لعب 15 مباراة في البطولة.



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