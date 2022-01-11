الامارات | دوري أدنوك للمحترفين.. شباب الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أدنوك للمحترفين.. شباب الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي فوزا ثمينا على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الدور الأول لدوري المحترفين لكرة القدم «أدنوك» خلال اللقاء الذي جمعها اليوم على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ليستعيد نغمة الانتصارات مجددا بعد خسارتيه السابقتين أمام بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 12 وأمام الجزيرة في كأس السوبر.

أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله عمر عبد الرحمن «26» مستغلا خطأ دفاعي لخورفكان من كرة سددها في البداية اللاعب جويلهيرم دا سيلفا، ونجح خورفكان مع بداية الشوط الثاني في تعديل النتيجة بالنيران الصديقة بعدما سجل مدافع شباب الأهلي وليد عباس بالخطأ في مرماه «55» لكن شباب الأهلي تمكن بعد مرور ثلاث دقائق فقط من هدف خورفكان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق دا سيلفا «58» من هجمة منظمة صنعها في البداية بدر ناصر.

وتمكن اللاعب البديل يحيى الغساني من تسجيل الهدف الثالث لشباب الأهلي «90» من تمريرة حارب عبد الله، وهدد خورفكان مرمى شباب الأهلي بأكثر من محاولة أبرزها فرصة البرازيلي كيكوي خيسوس وفرصة جاسم يعقوب «30».

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