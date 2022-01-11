إبراهيم فايق عن أداء المنتخب: الوصول لمرمى الشناوي أسهل من السلام عليكم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أبدى الإعلامي إبراهيم فايق، استياءه من طريقة لعب المنتخب الوطني أمام نيجيريا.

وقال فايق عبر حسابه بتويتر: "مصطفى بدأ في الملعب جناح يمين وصلاح راس حربه، النني بيلعب في نص الملعب ناحيه الشمال وتريزيجيه ناحيه اليمين ناحيه صلاح".

وأضاف: "غريبة جدا فكرة الدفع بمحمد عبدالمنعم بيحمله فوق طاقته، الراجل مابيلعبش اصلا باك يمين وطول عمره مساك ومساك جامد كمان؟! ليه المجازفه؟ ليه ؟!! وانت اصلا واخد معاك عمر كمال عبدالواحد؟ مش ممكن ؟!!".

وتابع الإعلامي: "كومبو وحاشه واختراعات ولا تفهمها من منتخب مصر!!".

وواصل: "لما تحط ودنك مكان رجلك وبوأك مكان عينك وايدك مكان لسانك؟! مستني ايه؟!!".

وأكمل: "الشناوي محظوظ انه بيلعب في مركزه الماتش ده والله".

وقال: "الوصول لمرمى الشناوي اسهل من السلام عليكم، من اي حته واي مكان ؟!!".

وأكد: "زيزو عشرة ع عشرة، كل ما في الموضوع ان كل واحد يلعب في مركزه وخلصنا!!".