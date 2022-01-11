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بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × نيجيريا

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بمواجهة نيجيريا، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ المنتخب المصري حملة استعادة لقبه الغائب بمواجهة أمام نيجيريا، ثم غينيا بيساو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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