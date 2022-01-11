شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. منتخب مصر يستعيد توازنه وصلاح وزيزو يهددان مرمى نسور نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر ونيجيريا، التي تجمعهما حاليًا على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ومازال منتخب نيجيريا متقدمًا بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثانى أجرى كيروش تبديل إضطرارى ثاني بخروج أحمد فتوح ونزول أيمن أشرف بدلاً منه، وفى الدقيقة 48 كاد المنتخب النيجيرى تسجيل الهدف الثانى، إلا إن محمد الشناوى أنقذ مرماه من هدف محقق.

واستمر ضغط المنتخب النيجيري وسط تراجع تام لمنتخب مصر، واهدر النسور فرصة هدف محقق فى الدقيقة 58، بعدها خرج تريزيجيه ومصطفى محمد ونزل رمضان صبحى وأحمد سيد زيزو.

وفى الدقيقة 64 مر أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن محاولا تمرير الكرة لمحمد صلاح، إلا إن مدافعى منتخب نيجيرى أفسدوا تلك المحاولة، وبدأ منتخب مصر يسيطر على مجريات المباراة بمحاولات على استحياء على مرمى النسور.

وفى الدقيقة 71 أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق بعدما حاول أن يمرر الكرة من فوق قدم حارس المرمى، بعدها بدأ منتخب نيجيريا استعدادة سيطرته على المباراة.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة منح الفريق النيجيريى الاستحواذ لمنتخبنا الوطنى، مع العمل على التأمين الدفاعى لمنع الفراعنة من عبور منتصف الملعب، وفى الدقيقة 6 سقط أكرم توفيق بعدما تعرض لإصابة فى الركبة ليتدخل الجهاز الطبى، ولم يستطيع أكرم استكمال المباراة ليخرج ويحل بدلاً منه محمد عبد المنعم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

بعدها سيطر المنتخب النيجيرى على مجريات المباراة فى محاولات لتهديد مرمى محمد الشناوى، وفى الدقيقة 13 تعرض محمد الننى للإصابة ثم نهض لاستكمال اللقاء.

ومع الدقيقة 15 يستمر ضغط نسور نيجيريا وسط تراجع للمنتخب المصرى الذى حاول الاعتماد علي الهجمات المرتدة، إلا إن دفاع نيجيريا كان بالمرصاد دائمًا.

وسيطر بعدها منتخب مصر على منتصف الملعب دون خطورة تذكر، وقام حكم المباراة بتبديل الكرة ثلاث مرات بسبب عدم صلاحيتها.

وفى الدقيقة 26 شن المنتخب النيجيرى أخطر هجمات المباراة بعدما سدد موسيس سيمون كرة جاءت فى شباك مرمى منتخب مصر من الخارج، وفى الدقيقة 30 سجل كيليتشي إيهانتشو هدف تقدم منتخب نيجيريا.

فى الدقيقة 37 كاد منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الثانى بعدما مر اللاعب من بين مدافعين مصر، إلا إن محمد الشناوى أمسك بالكرة فى الوقت المناسب، وفى الدقيقة 39 سدد أولا آينا كرة صاروخية مرت بجوار القائم.

واستمر ضغط منتخب نيجيريا على مرمى الفراعنة حتى نهاية الشوط الأول، معتمدين على فارق السرعات، وسط تراجع فى أداء منتخب مصر وعدم وجود خطورة تذكر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.